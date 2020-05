Un policier tué sur l’axe Ouèssè-Ikèmon

La Police républicaine est en deuil. Un de ses agents a été tué ce jeudi 14 mai 2020 sur l’axe Ouèssè-Ikèmon lors d’un braquage.

Selon les informations, le brigadier revenait du marché de Ouèssè en tenue civile quand il est tombé dans un embuscade sur l’axe Ouèssè-Ikèmon, non loin du projet Songhaï vers 10 heures.

Le brigadier de police Kora Yarou Baguiri est en service au Commissariat de Toui-Kilibo.

Ce braquage fait suite à un autre qui s’est produit dans la même localité en janvier dernier et qui s’est soldé par un blessé grave et des millions de francs emportés.

