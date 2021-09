Un policier arrêté pour avoir perdu son arme

Un fonctionnaire de police est en arrêt de rigueur de soixante jours depuis août dernier.

Yves Bonou, agent de police en service à la Police Technique et Scientifique (PTS) est en cellule à la Brigade Anti-Criminalité sise à Akpakpa (Cotonou)d depuis un mois.

Ce fonctionnaire de police est en arrêt de rigueur de soixante jours à la suite de la disparition d’un pistolet automatique qui avait été mis à sa disposition.

Selon les informations, des pistolets automatiques ont été fournis à certains fonctionnaires de police pour l’efficacité de leur mission. Sur instruction du Directeur Général de la Police Républicaine (DGPR), les agents ont été sommés de restituer les pistolets automatiques après un temps d’utilisation.

Tous les fonctionnaires de police ont remis l’arme qui leur a été fournie sur demande, sauf le mis en cause.

Yves Bonou, en service à la Police Technique et Scientifique (PTS), est mis aux arrêts de rigueur de soixante suite à la perte de son pistolet.

Cette sanction disciplinaire n’exclut pas des poursuites judiciaires à l’encontre de l’agent de police en question.

