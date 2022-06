Un père de famille arrêté pour viol sur sa fille

Un père de famille a été interpellé à Zinvié, une localité de la commune d’Abomey-Calavi ce mercredi 29 juin 2022, pour viol sur sa fille. Il sera présenté au procureur le 05 juillet prochain.



Pour récidive de viol sur sa fille, un père de famille a été interpellé à Zinvié ce mercredi 29 juin. Le mis en cause est un récidiviste. C’est un docker qui avait été condamné en avril 2020 pour viol sur la même fille.

De retour de prison, il aurait continué à abuser de la fille. La victime craignant des représailles, a gardé le secret. Interpellé ce mercredi 29 juin, le présumé auteur de viol est placé en garde à vue et sera présenté au procureur le 05 juillet prochain. Il est âgé de 61 ans, et la victime, 24 ans.

F. A. A.

