Un partenariat d’avenir consolidé par l’Ambassadeur du Maroc au Bénin

Le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin, M. Edouard Loko, a reçu, mardi 3 décembre 2024, à son Cabinet, SEM. Rachid Rguibi, l’Ambassadeur du Royaume du Maroc au Bénin.

Des questions d’intérêt commun, notamment la consolidation et l’expansion de la coopération entre la HAAC du Bénin et la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) du Maroc ont été abordés lors des échanges, ce mardi, entre Edouard Loko et SEM Rachid Rguibi.

L’Ambassadeur du Royaume du Maroc a tenu à féliciter chaleureusement M. Edouard Loko pour sa récente nomination à la tête de la HAAC, un geste de reconnaissance soulignant l’importance de cette fonction dans le cadre des relations bilatérales.

Le Doyen du Corps diplomatique accrédité au Bénin a également exprimé son enthousiasme à l’idée de renforcer les liens entre les deux institutions, qui jouent un rôle clé dans la régulation des médias et la préservation de la liberté d’expression au sein des démocraties.

"Cette rencontre était d’une grande importance pour moi. J’ai eu le plaisir de féliciter personnellement le Président de la HAAC pour sa nomination. La coopération entre la HAAC et la HACA est déjà très fructueuse, et l’objectif est de continuer à la développer davantage. Ces deux organismes ont un rôle primordial à jouer dans les démocraties modernes. Nous devons poursuivre nos efforts pour consolider cette relation stratégique", a déclaré l’Ambassadeur du Roi à l’issue de l’audience.

Cette visite marque une nouvelle étape dans les relations diplomatiques entre le Bénin et le Maroc, et souligne la volonté des deux pays de travailler ensemble pour promouvoir un environnement médiatique libre, équilibré et respectueux des normes démocratiques.

M. M.

4 décembre 2024 par ,