Un panel d’informaticiens en immersion sur l’intelligence artificielle

Le Ministère de l’économie et des finances (MEF) à travers la Direction des systèmes d’information (DSI) a organisé une session de formation à l’intention des informaticiens. L’objectif visé est de les amener à découvrir l’Intelligence artificielle (IA).

Des informaticiens du MEF à la découverte de l’IA. Une session de formation est organisée en leur intention. La session appuyée par l’initiative citoyenne "Isheero" a réuni une trentaine d’informaticiens. Il vise à présenter les nombreux avantages et opportunités de l’IA aux administrations publiques qui souhaitent améliorer leur efficacité, et la qualité de leurs services aux citoyens.

Au regard de la place importante qu’elle occupera dans le quotidien des personnes et dans la stratégie des entreprises, le gouvernement a adopté la Stratégie nationale d’intelligence artificielle et des mégadonnées. A titre illustratif, le recours à l’IA par le secteur public pourrait contribuer entre autres, à prodiguer des conseils et des services qui correspondent mieux aux besoins des citoyens dans différentes situations de vie ; offrir un meilleur soutien à la prise de décision de ses employés ; rationaliser les processus et optimiser l’utilisation des ressources, notamment par l’automatisation de certaines tâches répétitives ; améliorer la qualité des processus et des services en détectant automatiquement les anomalies ; établir des tendances et avancer des prédictions en s’appuyant sur de grandes quantités de données ; et trier et catégoriser différents types de documents.

