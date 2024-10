Un nouveau portique de quai au Port de Cotonou

Le Port de Cotonou dispose d’un nouveau portique de quai de dernière génération. Cet équipement va accélérer les opérations de chargement et déchargement des porte-conteneurs.

La filiale d’Africa Global Logistics, Bénin Terminal, poursuit la modernisation du Port de Cotonou à travers l’acquisition de nouveaux équipements. Le Port de Cotonou a accueilli un nouveau portique de quai de dernière génération, fabriqué par ZPMC (Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd.). D’un montant total de 7,2 milliards de FCFA (11 millions d’euros), cet équipement plus performant permettra d’améliorer les opérations de chargement et déchargement des porte-conteneurs.

« Avec ce nouvel équipement, nous renforçons notre capacité à accompagner la croissance

économique régionale en offrant des solutions logistiques toujours plus performantes », a déclaré Fabrice Ture, Directeur Général de Bénin Terminal. Chaque investissement que nous réalisons au Port de Cotonou, poursuit-il, est un pas de plus vers un service portuaire plus rapide, plus fiable et plus respectueux de l’environnement, en ligne avec nos engagements pour un avenir durable en Afrique.

Le nouveau portique de quai a été acquis dans le cadre du programme de modernisation du port qui prévoit l’installation de trois autres portiques d’ici 2026. L’acquisition de nouveaux équipements permet aussi de satisfaire les besoins croissants des pays de l’hinterland (Niger, Mali, Burkina Faso, Nigéria). Bénin Terminal à travers son label Green Terminal est aussi engagé dans la réduction de son empreinte sur l’environnement.

A propos de Bénin Terminal

Grâce à 142 milliards de FCFA (216 millions d’euros) investis depuis 2013 par Bénin Terminal, le terminal à conteneurs du port de Cotonou est devenu un hub logistique régional de croissance pour le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Nigéria. Acteur majeur de la chaîne logistique du pays, Bénin Terminal emploie 481 béninois et développe une politique de sous-traitance qui permet de générer un millier d’emplois indirects. Bénin Terminal mène également des actions pour les populations en partenariat avec des ONGs, par exemple le soutien à la scolarisation des jeunes affectés par le VIH, l’appui à l’autonomisation des jeunes et la sensibilisation à la préservation de l’environnement.

