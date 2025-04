Un nouveau bureau au REPROMED-Bénin

Le Regroupement des Promoteurs et Professionnels des Médias Digitaux du Bénin (REPROMED-Bénin) a un nouveau pour le mandat 2025-2028

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le REPROMED-Bénin renouvelle ses instances dirigeantes et amorce un nouveau cap pour le mandat 2025-2028

Cotonou, le 11 avril 2025

– Le Regroupement des Promoteurs et Professionnels des Médias Digitaux du Bénin (REPROMED-Bénin) a tenu, ce vendredi 11 avril 2025, sa 3ᵉ Assemblée Générale Élective. À l’issue des travaux qui se sont déroulés en présentiel au siège de Wézon Média et en ligne via un groupe WhatsApp dédié, un nouveau bureau a été élu pour le mandat 2025-2028.

Les assises ont été marquées par quatre temps forts : le bilan du mandat sortant, la validation de nouveaux adhérents, l’élection du nouveau bureau, puis les divers.

Un bilan riche en actions

Le Président sortant, M. Gamaï Léonce DAVODOUN, a présenté un bilan satisfaisant du mandat 2021-2025, centré sur la professionnalisation, la responsabilisation et l’autonomisation des médias en ligne au Bénin. Ce bilan fait état de nombreuses actions telles que :

• l’accompagnement des médias en ligne dans leur processus de reconnaissance par la HAAC,

• l’organisation de formations, dont une sur la couverture des législatives de 2023,

• le lancement du projet MED’IA Bénin sur l’Intelligence Artificielle dans le journalisme,

• la participation active aux réflexions sur la réforme des médias,

• et la contribution à la création de la Fédération des Associations des Professionnels de la Presse et Éditeurs en ligne de l’Afrique de l’Ouest (FAPPELAO), dont le REPROMED-Bénin assure aujourd’hui le Secrétariat Général Adjoint.

La communauté s’élargit, un nouveau bureau élu pour un nouvel envol

L’Assemblée Générale a validé l’adhésion de 12 nouveaux médias. Concernant le renouvellement des instances dirigeantes, sans opposition, une liste unique a été plébiscitée à l’unanimité pour conduire le REPROMED-Bénin durant les trois prochaines années. Les organes sont désormais composés comme suit :

Conseil d’Administration

• Président : Lorys HOUNON (Africa Sun TV)

• Secrétaire Général : Ulvaeus BALOGOUN (Le Leader Info Bénin)

• Trésorier Général : IsDeen TIDJANI (Boulevard des Infos)

• Responsable Stratégies et Partenariats : Roufcatou ANDEBI (3R Médias)

• Responsable à l’Organisation : Ginette Fleur ADANDE (Radio Afrique Santé)

Conseil de Surveillance

• Président : Virgile AHOUANSE (Crystal News)

• Secrétaire : Fanelle SOTOMEY (Portail Info)

• Membre : Assaph Boris ADJAHOUINOU (Wézon Radio)

Dans son discours d’investiture, le nouveau Président Lorys HOUNON a exprimé sa reconnaissance et a affirmé son ambition de donner au REPROMED-Bénin un nouvel envol, axé sur la qualité des contenus, l’ancrage des médias digitaux dans l’univers médiatique béninois, et la promotion d’un journalisme responsable.

