La Société de radio et de télévision du Bénin S.A (SRTB S.A) a un nouveau Directeur général par intérim ce vendredi 5 juillet 2024. Freddy Rock KOUDAHOUA remplace Darius DADE, à la tête de la société des médias audiovisuels de service public.

Un nouveau Directeur général par intérim à la tête de la Société de radio et de télévision du Bénin (SRTB) S.A. Freddy KOUDAHOUA est nommé en remplacement de Darius DADE, premier responsable de la SRTB, promu à ce poste en mars 2024 par le ministre du numérique et de la digitalisation. Il aura passé environ 05 mois à la tête de la société créée suite à la fusion de l’Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin (ORTB) et Ado TV / Ado FM, autrefois sous l’égide du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin.

Darius DADE est nommé directeur général par intérim de Bénin TV Juniors.

Ces nominations ont été entérinées ce vendredi 5 juillet 2024 par arrêté signé par la ministre du Numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou.

Cette décision a été prise en attendant l’appel à candidatures de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour pourvoir à ces postes.

Freddy Rock KOUDAHOUA est Expert spécialiste en gestion des entreprises et projets. Il était Coordinateur de projets adjoint au Ministère de l’économie et des finances.

5 juillet 2024 par