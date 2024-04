Un notaire destitué à Cotonou

Me Denise Ehouzou Gangnito, notaire à Cotonou est destituée. La décision a été prise ce jeudi 11 avril 2024 en Conseil des ministres.

Lourde sanction contre un notaire à Cotonou. Il s’agit de la destitution de Me Denise Ehouzou Gangnito, prononcée, ce jeudi 11 avril 2024, en Conseil des ministres. Les motifs de sa destitution ne sont pas encore connus.

Il y a une semaine, le gouvernement avait suspendu un autre acteur de la justice. Me Bérenger Agbogba qui s’était donné en spectacle lors de l’opération d’expropriation d’un domaine à Togbin.

Plus de détails à venir.

