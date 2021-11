Un mort et des blessés dont un commissaire de police

Le village de Tamporipogué situé dans l’arrondissement de Nodi, commune de Matéri a été le théâtre de violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs dans la nuit du samedi 27 novembre 2021. Le bilan provisoire selon nos sources, fait un mort, plusieurs blessés graves et d’importants dégâts matériels.

Suite à la dévastation d’un champ la semaine écoulée par des troupeaux de bœufs à Tamporipogué, les villageois ont mis feu aux habitations des éleveurs peulhs, et tué une dizaine de bêtes vendredi 26 novembre.

Les éléments de la police républicaine de la localité se sont dépêchés sur les lieux afin de ramener la paix dans la localité.

Mais hélas ! Les hommes en uniforme se sont heurtés à la furie des populations armés de gourdins, de machettes, et autres armes. Le commissaire de la localité a été attaqué par le sieur Yatté Yérima qui lui a assené des coups de machette. Pour libérer leur patron des griffes du jeune homme surexité, les policiers ont du faire usage de leurs armes. Yatté Yérima a été mortellement atteint. Le commissaire est admis à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiété pour des soins intensifs.

Un calme est revenu dans la localité après le renfort de la police.

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs perdurent au Bénin en dépit des mesures prises par le gouvernement pour réorganiser la transhumance dans le pays, avec à la clé, l’installation du Haut-commissaire à la transhumance.

F. A. A.

