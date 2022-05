Un mineur soupçonné de viol sur un bébé

Accusé de viol sur un bébé de sexe féminin à Parakou, un garçon de 15 ans a été présenté ce mardi 03 mai 2022 au juge des mineurs.

Les faits se sont déroulés dans le premier arrondissement de Parakou selon Frisons Radio. Un mineur de 15 ans est soupçonné de viol sur un bébé de sexe féminin. Ce dernier a moins d’un an et demi. L’adolescent et la victime habitent la même maison. La même source informe que le mineur a nié les faits. Il aurait accusé son jeune frère de 10 ans.

A.Ayosso

