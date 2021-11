Un militaire tente d’échapper à un contrôle policier

Au cours d’une opération de contrôle de pièces de motos à Houéyogbé, dans le département du Mono, un militaire en civil tombe dans la nasse des éléments de la police républicaine. Au terme des échanges avec les policiers, le militaire s’identifie comme un homme de rang.

L’ayant reconnu comme un homme en uniforme, les policiers autorisent le soldat à conduire lui-même la moto arraisonnée au commissariat. En cours de route, il prend un autre chemin et s’enfuit. Le soldat indélicat sera rattrapé par les éléments de la police républicaine et conduit au commissariat.

Plus de 500 motos ont été arrêtées dans le département du Mono, et environ 300 sont encore à la fourrière et attendent leurs propriétaires.

F. A. A.

17 novembre 2021 par