Un militaire nigérian tue 2 Béninois dont 1 bébé à la frontière

2 morts dont un bébé et 1 blessé, tous des citoyens béninois. C’est le triste bilan après qu’un militaire du Nigéria a fait usage d’arme à feu, lundi 20 mars 2023, au poste de sécurité de la frontière Nigéria-Bénin sur l’axe Néganzi-Babana.

Un militaire nigérian a ouvert le feu sur un citoyen béninois qui a remorqué une femme et un bébé, lundi 20 mars 2023, sur l’axe Néganzi-Babana au niveau du poste de sécurité de la frontière Nigéria-Bénin.

Tout serait parti d’un rançonnement de l’agent de sécurité. Celui-ci « aurait demandé une rançon de 200 Naïra au citoyen béninois qui n’a pas voulu payer, estimant avoir déjà payé à l’entrée du territoire nigérian. Ne voulant plus payer une deuxième fois ladite somme, le sieur Alassane Mohamed aurait démarré sa moto pour rejoindre Néganzi. C’est ainsi que l’agent de sécurité du Nigéria aurait ouvert le feu sur ce dernier qui a remorqué une femme avec son bébé au dos », a indiqué Kalalé Gbassi Fm, une radio locale.

Le bébé au dos de la femme a reçu une balle à la tête et est mort sur-le-champ. La femme, blessée a été transportée d’urgence au centre de santé de Néganzi où elle meurt.

Blessé, le conducteur de la moto est actuellement en soins intensifs à l’hôpital Sounon Séro de Nikki.

M. M.

21 mars 2023 par ,