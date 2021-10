Un militaire en prison pour viol sur un jeune homme

Scandale sexuel impliquant un agent des Forces Armées Béninoises ! Un militaire en service au 1er Bataillon de Transmission d’Abomey-Calavi est en détention depuis, mardi 28 septembre 2021, pour des faits d’agression sexuelle sur un jeune homme.

Le soldat de 1ère classe, Isidore Sognon a été présenté au Procureur, mardi 28 septembre 2021, pour des faits qui remontent au jeudi 23 septembre 2021 au quartier Cocotomey, dans la commune d’Abomey-Calavi.

Selon les faits rapportés par le Potentiel, E. H., un jeune apprenti vitrier de 21 ans est assis dans l’atelier de son patron en compagnie de son frère dans la journée de jeudi, lorsque le militaire Isidore Sognon a fait irruption dans l’atelier non loin de la pharmacie Concorde à Cocotomey (commune d’Abomey-Calavi). Le soldat a touché au phallus des deux jeunes hommes. Il aurait mis la verge de E. H. dans sa bouche. « Ensuite, il a descendu mon pantalon puis m’a sodomisé. Quand il a fini son acte, il a éjaculé par terre et m’a relâché », s’est plaint la victime.

Lors de sa présentation au Procureur, le militaire a nié les faits. Isidore Sognon admet cependant avoir touché le sexe des deux jeunes hommes dans l’intention de s’amuser avec eux. Il reconnaît avoir giflé l’un des jeunes qui avait tenté de le filmer avec un portable. Au retour de l’atelier, selon les allégations de Isidore Sognon, sa motocyclette est tombée en panne. « Ce qui a permis aux deux jeunes accompagnés d’un monde impressionnant de gens de me rattraper. Ils m’ont séquestré puis appelé la police qui est venue me conduire au poste », a expliqué le militaire dans des propos rapportés par la même source.

Isidore Sognon, soldat de première classe en service au 1er Bataillon de Transmission d’Abomey-Calavi est en détention depuis mardi 28 septembre 2021.

La date de son procès n’est pas encore connue.

M. M.

29 septembre 2021 par