Un militaire décédé ce samedi à Sèhouè

Un sergent en service au camp militaire de Wassa a trouvé la mort dans un accident dans l’après-midi de samedi 20 juin à Damè, une localité de Sèhouè.

La victime était à bord d’un véhicule Toyota Verso avec sept de ses collègues.

La voiture voulait éviter un tricycle et s’est retrouvé dans le ravin

au niveau de l’école primaire publique à Damè, une localité de Sèhouè.

Sous le choc, on a dénombré des blessés dont un grave. Il s’agit du sergent S. R. A. en service au camp de Wassa. Évacué au Centre hospitalier départemental du Zou (CHD-Zou), il a succombé à ses blessures.

Le sergent T. B., qui était au volant, a quitté Allada avec 07 de ses collègues pour la ville de Bohicon. Surpris par la traversée imprudente d’un tricycle qu’il voulait éviter, il s’est retrouvé dans le ravin après deux tonneaux successifs.

Le sergent qui a trouvé la mort dans cet accident réside à Bohicon. Il est marié et père de sept 07 enfants.

La disparition tragique de ce soldat fait suite au décès d’un policier étranglé à Djougou.

21 juin 2020