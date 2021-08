Un menuisier arrêté pour viol de sa belle-fille

Pour avoir violé sa belle-fille, un homme de 32 ans a été interpelé mardi 27 juillet 2021 par les éléments de la police républicaine dans l’arrondissement central de Bassila.

Menuisier de profession, l’homme a violé sa belle-fille âgée de 13 ans. Selon Daabaaru, il vit depuis un an en concubinage avec la mère de la victime qui est une veuve au quartier Zongo. Après son acte, le présumé violeur a interdit à l’enfant d’en parler à sa mère. Il aurait même obligé la fillette à jurer sur le fer et le fétiche « Ogou » au risque de mourir en cas de dénonciation. Troublée, la fille s’est confiée à l’une de ses cousines quelques jours plus tard. Informée, la mère a porté plainte. Le présumé violeur a été arrêté et placé en garde à vue.

A.A.A

31 juillet 2021 par