Un membre fondateur de l’UP décédé

Membre fondateur de l’UP, l’ancien directeur en charge des mines dans le Mono et le Couffo, Comlan Simon Godui, est décédé, ce vendredi 14 janvier 2022.

Comlan Simon Godui, membre fondateur du parti Union Progressiste (UP) et ancien directeur en charge des mines dans le Mono et le Couffo n’est plus. Le décès de Comlan Simon Godui est survenu ce vendredi 14 janvier 2022 dans la matinée des suites de maladie. Le défunt est natif de la commune de Dogbo. Il a été Directeur des mines et de l’hydraulique des départements du Mono et du Couffo pendant une vingtaine d’années. Comlan Simon Godui est admis à la retraite en 2021. Au plan associatif, le défunt a été Président de l’Association de Développement économique et social de la commune de Dogbo (ADESCUD).

