Un mécanicien interpellé pour vol de condiments et de gaz

Les éléments de la police républicaine de Houègbo, commune de Toffo, ont arrêté samedi 18 décembre 2021, un présumé cambrioleur en série. Plusieurs objets volés ont été retrouvés à son domicile.

Le présumé voleur A.M. est un mécanicien de profession. Selon la radio locale Sêdohoun, il aurait cambriolé une boutique, un atelier et une cafétéria. Dans la boutique, A.M. a volé le fusil de fabrication artisanal du gardien. Des condiments et une bouteille de gaz ont été emportés dans une cafétéria. La même source informe qu’il aurait emporté un sac contenant 22.000 FCFA dans un atelier.

La perquisition à son domicile a permis de retrouver le fusil de fabrication artisanale, un plateau d’œufs, le sac contenant l’argent volé, deux différentes cartes LEPI et un pied-de-biche. Il répondra de ses actes devant la justice.

A.A.A

22 décembre 2021 par ,