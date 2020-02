En Conseil des ministres ce mercredi 26 février 2020, le gouvernement a décidé de la construction d’un laboratoire répondant aux normes et standards internationaux. Outre le contrôle de la qualité des produits de santé, cette infrastructure servira également à certifier la qualité de l’eau.

Afin de se donner les moyens de conduire convenablement le processus et d’atteindre les objectifs poursuivis, le Conseil a autorisé le recours, en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, au Centre humanitaire des Métiers de la Pharmacie. Il s’agit d’une entreprise d’innovation et de recherche, qui dispose de références pertinentes en la matière.

F. A. A.

26 février 2020 par