Un jeune homme jugé pour vol de téléphone portable

Un jeune homme a comparu ce mardi 11 février 2025, lors de l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de Cotonou. Il est poursuivi dans une affaire de vol de téléphone portable.

Il vole un téléphone portable de marque Infinix et se fait interpeller. Le portable selon les déclarations de la victime à la barre, était à la charge. Le prévenu après l’avoir volé, a pris la clé des champs. L’enquête ouverte après le vol a permis de l’identifier et de l’interpeller.

A la barre ce mardi, il n’a pas nié les faits mis à sa charge. Il a désintéressé la victime à hauteur de 65 000 francs CFA, correspondant à la valeur en franc CFA du téléphone.

Dans ses réquisitions, le ministère public demandé au tribunal de le retenir dans les liens de la prévention et de le condamner à une peine de 12 mois de prison dont 03 ferme. Le délibéré est renvoyé au 25 février 2025.

