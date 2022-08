Un jeune homme condamné à 20 ans de prison pour vol et viol

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné ce lundi 08 août 2022, un jeune homme à une peine de 20 ans d’emprisonnement ferme. L’accusé est poursuivi pour des faits de vol et viol sur une mineure de 15 ans.



La session criminelle du tribunal de Cotonou ouverte il y a quelques semaines se poursuit. Les juges ont statué sur le cas d’un jeune homme ce lundi. L’accusé âgé de la vingtaine est poursuivi pour des faits de vol et viol sur une mineure.

Selon les faits qui remontent en 2019, il se serait introduit dans une maison dans le but de voler, et en a profité pour abuser sexuellement de la petite fille.

A la barre ce lundi, il a reconnu les faits. Le juge le condamne à une peine de 20 ans d’emprisonnement ferme. En détention provisoire depuis l’année 2019, il retourne en prison purger le reste de sa peine.

F. A. A.

9 août 2022 par ,