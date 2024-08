Un jeune homme assène des coups de machette à un pêcheur

A Atikpéta, une localité de la commune de Lokossa, un jeune homme surpris en flagrant délit de vol de poissons dans des nasses posées sur la rivière Tosso, a assené des coups de machette au pêcheur, propriétaire desdites pièges. Les faits se sont produits dans la matinée de ce jeudi 15 août 2024, jour de la fête de l’Assomption.

Un pêcheur charcuté sur la rivière Tosso ce jeudi 15 août 2024 à Atikpéta, localité située dans la commune de Lokossa. L’homme selon nos sources, s’est rendu très tôt dans la matinée pour contrôler les nasses de poisson qu’il a posées la veille, et aperçoit un jeune homme en train de voler ses poissons. Il l’interpelle et le sermonne, puis s’accroupit pour remettre ses nasses en place.

Le jeune homme se saisi d’une machette et lui assène des coups sur la tête, dans le visage et sur les bras. Le vieil homme, apprend-on, n’a eu la vie sauve que grâce aux passants qui l’ont conduit à l’hôpital. Il serait dans un état critique.

Le jeune homme a été rattrapé et gardé au commissariat de police.

F. A. A.

15 août 2024 par ,