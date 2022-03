Un jeune bouvier tué à Nikki

Un jeune bouvier de nationalité nigériane a été tué à Souya, une localité de la commune de Nikki ce weekend. Au cours d’une bagarre, l’un de ses collègues lui assène un coup de machette au bras.

Mort tragique d’un petit bouvier ce weekend à Nikki. Au cours d’une bagarre, son collègue lui donne un coup de machette. Alors que la victime tente de bloquer avec sa main ; celle-ci se sectionne. Le jeune homme selon les informations, de vide de son sang et meurt sur le chemin de l’hôpital.

Les deux jeunes bouviers selon les informations, se disputaient sur la disparition de nourriture, et c’est le plus âgé (15 ans) qui a donné un coup de machette au plus jeune (14 ans). Ils sont tous deux de nationalité nigériane, et seraient entrés clandestinement au Bénin.

Le présumé auteur est en garde à vue.

F. A. A.

