Un immeuble s’écroule à Hêvié, 4 morts et 2 blessés

4 morts et 02 blessés. C’est le bilan de l’effondrement d’un immeuble en construction survenu, ce vendredi 18 mars 2022, à Hêvié dans la commune d’Abomey-Calavi.

Tel un château de sable, un immeuble en construction est tombé à Hêvié dans la commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique, ce vendredi 18 mars 2022. L’effondrement est survenu lors du crépissage d’une partie du bâtiment en construction. Selon Frissons radio, le chef-maçon et cinq ouvriers travaillaient sur le chantier au moment du drame. Le chef-maçon est décédé sur-le-champ. Deux ouvriers blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital.

Le bilan fait état de 4 morts. Sur la cause de l’écroulement de l’immeuble, des témoins indiquent que le temps observé entre la construction du rez-de chaussée et le premier niveau était insuffisant pour permettre la solidification de la bâtisse.

M. M.

18 mars 2022 par