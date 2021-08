Un immeuble en chantier s’écroule sur une maison habitée

Le pan d’un immeuble en construction à Wologuèdè, s’est écroulé, samedi 28 août 2021, sur la chambre à coucher et la cuisine d’une autre maison.

Toiture éventrée, des briques et du gravat sur les ustensiles...la cuisine de la maison sise au lot 1936, quartier Wologuèdè dans le 8è arrondissement de Cotonou est entièrement détruite alors même que le dîner de ce samedi 28 août 2021 venait d’y être préparé quelques heures plus tôt. La cuisinière, une personne du troisième âge, a eu de la chance. "Mémé" quittait la cuisine entre 19H45 et 20 heures pour la chambre lorsqu’un bruit assourdissant a plongé toute la maisonnée dans une torpeur, témoignent les habitants de la maison sise dans la vons du Vip Madre Mia All Aperto. C’est un pan de l’immeuble R+2 en construction dans la vons avant celle du Vip Madre Mia All Aperto et mitoyen à la maison Kiti qui s’écroule.

L’effondrement n’endommage pas que la cuisine de la maison Kiti. La chambre à coucher est exposée aux intempéries en ces temps de pluie. Une ouverture au niveau de la toiture en tuile laisse voir le ciel et une partie de l’immeuble en chantier. A l’intérieur de la pièce endommagée, des briques et du gravat jonchent le sol. Il n’y a non plus de dégâts humains à cet endroit de la maison. Dame chance ou la main divine est certainement à l’oeuvre puisque les lieux étaient occupés quelques minutes plus tôt avant la survenue de l’effrondrement. Au total, cinq personnes dont trois enfants ont quitté les environs de la chambre à coucher et de la cuisine avant l’écroulement de l’immeuble mitoyen en construction.

Ce énième effondrement interpelle sur les conditions de délivrance des permis de construire dans la ville de Cotonou. Un tour effectué sur le chantier du lot 1936 au quartier Wologuèdè dans le 8è arrondissement permet de voir qu’il n’y a aucune affiche renseignant sur l’obtention d’un permis de construire.

La municipalité de Cotonou devraient prendre des dispositions visant le suivi après délivrance des permis de construire. La qualité des constructions compte également en ce qui concerne la sécurité des habitations. Les populations côtoient la mort à cause des immeubles ne respectant pas les normes de construction recommandées.

Il faut préciser que l’immeuble dont le pan est tombé est situé à quelques encablures de la mairie de Cotonou.

M. M.

