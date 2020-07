Un homme se fait amputer la main gauche à Kalalé

Le sieur Matchou Tchoumon, âgé de la trentaine, ne pourra plus user de sa main gauche pour ses besoins. Allou Guinnin, son rival lui a amputé ce membre lors d’une bagarre mardi dernier à Gnel-Gnonllè, un hameau de l’arrondissement de Bouca dans la commune de Kalalé.

Selon l’ABP, Allou Guinnin âgé lui aussi de la trentaine, et père de 05 enfants s’est retrouvé célibataire pour non-respect des obligations familiales. S’étant livré à la consommation de substances nocives, l’épouse avec qui elle a eu les enfants décide alors de le quitter, et se remarie officiellement avec le sieur Matchou Tchoumon dans le même village que son ex-époux.

Trois mois après, Allou Guinnin et ses frères exigent le retour de la femme dans leur foyer. Une requête à laquelle le nouveau mari n’a pas cédé. Ainsi, une bagarre est survenue entre les deux rivaux. Lors de cet affrontement, Allou Guinnin, aidé d’une machette, a amputé la main gauche de son rival. Le père de la victime aurait également essuyé des coups de machette à la tête.

Matchou Tchoumon a été conduit à l’hôpital de zone Sounon Séro de Nikki pour des soins d’urgence.

Allou Guinnin est arrêté par la police de Derassi.

F. A. A.

2 juillet 2020 par