Un homme retrouvé mort pendu

Découverte macabre le 1er jour de l’année 2024 à Agonsoudja, un quartier de l’arrondissement d’Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi.

Pieds et mains liés, une corde au cou. C’est ainsi qu’un homme a été retrouvé mort le 1er janvier 2024 à Agonsoudja, un quartier de l’arrondissement d’Akassato dans la commune d’Abomey-Calavi.

La victime se serait suicidée dans la nuit du 31 décembre 2023, selon les témoignages. Mais les causes et les circonstances du décès ne sont pas encore connues.

La police a ouvert une enquête.

