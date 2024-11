Un homme poursuivi pour des faits d’escroquerie

Ce mardi 19 novembre 2024, un homme a comparu devant le juge du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour des faits d’escroquerie. Les victimes, au nombre de 05 étaient tous présents au procès.

Un présumé escroc jugé ce mardi 19 novembre 2024 à l’audience de la première chambre des flagrants délits du tribunal de Cotonou. Il a grugé plusieurs personnes dans le cadre de l’acquisition de divers biens.

A la barre, la première victime a déclaré avoir remis une somme de 03 millions de francs CFA pour l’achat d’une voiture, sans obtenir gain de cause. Une autre déclare avoir remis une somme de 500 000 francs CFA pour l’achat d’une moto. Une dame affirme avoir été grugée à hauteur de plus d’un million de francs CFA pour l’achat d’une parcelle. Quelqu’un d’autre a remis 275 000 francs CFA pour l’achat d’une moto.

Appelé à la barre, le prévenu après avoir dénié, a reconnu les faits mis à sa charge. Il sollicite du tribunal une liberté provisoire pour dit-il, « satisfaire » les victimes.

Le ministère public a relevé au cours des débats l’incompétence du tribunal pour traiter les affaires foncières. Selon le magistrat, ceux-ci vont être examinés à la Cour spéciale des affaires foncières.

Le procès est renvoyé au 17 décembre 2024 pour continuation et pour les réquisitions du ministère public.

