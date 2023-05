Un homme et ses deux épouses, arrêtés pour vol de 29 millions FCFA d’un magasin, ont été présentés, mardi 09 mai 2023, au juge du Tribunal de première instance de Cotonou.

Poursuivis pour « recel et vol », un gérant de magasin et ses deux femmes étaient à la barre, mardi 09 mai 2023, au Tribunal de Cotonou.

Selon les faits, 29 millions FCFA ont disparu des caisses du magasin dont l’homme est le gérant. Celui-ci n’a reconnu qu’une somme de 24 millions FCFA.

Le tribunal a placé l’homme ainsi qu’une de ses femmes allaitante sous mandat de dépôt.

La seconde épouse est en liberté provisoire et la défense a plaidé la mise en liberté pour la femme allaitante également.

Selon Frissons radio, l’audience a été renvoyée au 06 juin prochain pour les réquisitions du ministère public et plaidoiries.

M. M.

11 mai 2023 par ,