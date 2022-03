Un homme en prison pour abus sexuel sur une écolière

Un homme a été déposé en prison, jeudi 03 mars 2022, pour abus sexuel sur une élève en classe de CE2 à Abomey-Calavi, commune du département de l’Atlantique.

Abus sexuel sur mineure à Abomey-Calavi. La victime est une mineure âgée de 08 ans, élève en classe de CE2 à Abomey-Calavi. Selon les informations rapportées par l’ONG Famille Nutrition et Développement, la mère aurait constaté une nuit les allers-retours de son enfant dans la douche pour cracher. Les faits se sont déroulés en février 2022. Questionnée, la fillette s’est confiée à sa mère. Son beau-père, informe la même source, lui aurait enlevé ses dessous et joué avec ses parties intimes plusieurs fois. Le présumé auteur aurait aussi forcé la fillette à lui faire la fellation.

Orientée vers l’ONG FND, la victime bénéficie d’une prise en charge. Le mis en cause a été déposé en prison, jeudi 03 mars, après sa présentation au procureur.

A.A.A

7 mars 2022 par ,