Un homme écope de 10 ans de prison pour viol sur mineure

Le Tribunal de Lokossa a condamné, mardi 31 octobre 2023, un homme à 10 ans de prison pour viol sur mineure.

Pour avoir abusé sexuellement d’une fillette un quarantenaire se retrouve en prison. La fille est une apprentie couturière. Les faits remontent au 2 janvier 2021 à Dahè, dans la commune de Houéyogbé selon ‘’Le Matinal’’. La fille devrait rendre un service à sa patronne. C’est sur le chemin qu’elle a été suivie par l’accusé. La victime s’est réfugiée dans une brousse pour échapper au quarantenaire. Ce dernier retrouve la fille et abuse d’elle sexuellement. Des examens médicaux montrent que la fille a été violée. A la barre, l’accusé a reconnu les faits. Le ministère public a requis contre le prévenu15 ans de réclusion criminelle et 200.000 FCFA de dommages et intérêts.

Le Tribunal de Lokossa a déclaré l’accusé coupable de viol sur mineure et pénétration vaginale forcée. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme et 200.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

