Un homme condamné pour s’être bagarré avec une femme

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné mardi 25 juin 2024, un homme à une peine de 03 mois de prison. Le prévenu s’est bagarré avec une femme lors d’une dispute.

Nul n’a le droit de lever la main sur une femme ; un homme, la trentaine environ l’a appris à ses dépens mardi 25 juin 2024, lors de l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de Cotonou. Interpellé et placé sous mandat de dépôt, il a été condamné à une peine de 03 mois de prison assortis de sursis. Il devra également payer une amende de 200.000 francs CFA pour toute cause de préjudice subis.

Le juge dans sa décision a ordonné la restitution de la somme de 140.000 francs CFA, consignée dans le commissariat de police ayant procédé à son interpellation, et correspondant à une partie de l’amende qu’il doit payer à la victime.

F. A. A.

26 juin 2024