Un homme condamné pour profanation de tombe

Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné, lundi 12 décembre 2022, un homme à une peine de 12 mois de prison. Le mis en cause est reconnu coupable des faits de profanation de tombe.

A la recherche de succès et de prospérité dans sa vie, un homme va profaner la tombe de son cousin décédé et enterré. Les faits s’étaient produits en mars 2019 à Aganmandin, un quartier situé à Abomey-Calavi. Après avoir posé son acte, il a récupéré le crâne sur lequel il a jeté la poudre et du parfum. L’accusé, un mécanicien de profession, selon ses déclarations, affirme avoir suivi un film nigérian dans lequel la pratique procure richesse et prospérité. L’ayant expérimenté avec le crâne de son cousin, il observe le contraire. Ses nuits selon les déclarations, furent troublées, et il dut se confier à son oncle qui cherchait le crâne. Il sera arrêté et conduit au commissariat de Zoca.

L’accusé dans ses déclarations affirme avoir été instruit par un guérisseur traditionnel afin de faire un savon magique.

Devant le tribunal ce lundi, il affirme avoir fait ces déclarations pour se soustraire des sévices corporels des policiers. Pendant son séjour carcéral, il aurait envoyé un courrier au procureur pour innocenter le guérisseur traditionnel.

Dans ses réquisitions, le ministère public demande au tribunal, d’acquitter le guérisseur traditionnel au bénéfice du doute. Concernant le mécanicien, il demande à la Cour de requalifier les faits de trafic d’ossements humains, en profanation de tombe, et de le condamner à une peine de 12 mois de prison. La Cour, délibérant, accède aux réquisitions du ministère public, et acquitte le guérisseur traditionnel au bénéfice de doute. Quant au mécanicien, il requalifie les faits de trafic d’ossements humains, en profanation de tombe, et le condamne à 12 mois de prison. En détention provisoire depuis avril 2019, les deux ont recouvré leur liberté.

F. A. A.

13 décembre 2022 par ,