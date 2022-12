Un homme condamné pour coups mortels à un présumé voleur

Le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a condamné vendredi 16 décembre 2022, un homme à une peine de 05 ans de prison. L’accusé, un mécanicien de profession est reconnu coupable pour complicité de meurtre sur un présumé voleur.

05 ans de prison ferme, c’est le verdict rendu par le tribunal d’Abomey-Calavi vendredi dernier dans un dossier de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort d’un présumé voleur. L’accusé, un mécanicien soupçonne la victime d’être le principal auteur des vols répétés enregistrés dans son atelier. L’ayant appréhendé, il lui a porté des coups avec d’autres personnes. Le présumé voleur s’écroule, et décède plus tard à l’hôpital d’Abomey-Calavi.

A la barre vendredi, le mis en cause n’a pas reconnu les faits. Après l’avoir appréhendé, il ne lui a pas porté des coups. C’est la population venue à son secours pour l’aider à l’appréhender qui lui a porté des coups malgré son opposition. Le juge dans son délibéré le condamne à 05 ans de prison ferme pour complicité de coups mortels.

