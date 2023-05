Un homme condamné à 07 ans et 03 millions F d’amende

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné mardi 16 mai 2023, un jeune homme à une peine de 07 ans de prison ferme. Il lui est reproché d’avoir refusé de restituer la somme de 01 million de francs CFA perçu par erreur sur son compte Mobile Money (MoMo).

Par erreur, Hervé, un jeune homme reçoit d’un kiosque de transfert d’argent, une somme de 2.995.000 FCFA sur son compte mobile money (MoMo). L’agent de kiosque qui a effectué la transaction l’appelle pour lui notifier et l’exhorter à lui restituer les sous. Mais le jeune homme le raccroche et coupe son téléphone. Le temps d’alerter le service MTN MoMo pour bloquer le numéro de Hervé, ce dernier avait déjà vidé son compte et répartit l’argent sur plusieurs autres comptes dont celui de Oscar, un de ses amis à qui il a transféré par deux fois, la somme de 500.000 francs CFA. Contacté, ce dernier aussi n’entend pas restituer les sous. Le gérant du kiosque et l’opérateur GSM alertent l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) qui parvient à appréhender Oscar. Hervé étant introuvable.

Devant le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), l’accusé n’a fourni aucune information sur son ami Hervé. Il n’a pas non plus remboursé le million qu’il a perçu de lui.

Reconnu coupable d’« escroquerie via internet », il a été condamné à une peine de 07 ans de prison ferme, et une amende de 01 million de francs CFA. Il devra également payer selon la décision des juges de la juridiction spéciale, 02 millions de dommages et intérêts.

F. A. A.

19 mai 2023 par ,