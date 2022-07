Un homme arrêté pour viol d’une jeune handicapée

Poursuivi pour viol présumé d’une jeune femme handicapée en état d’ivresse, un homme a été placé sous mandat de dépôt, jeudi 21 juillet 2022, à Cotonou.

Une jeune femme handicapée moteur a porté plainte, dimanche 17 juillet 2022, contre un homme pour viol présumé.

Le présumé violeur a été arrêté et placé en garde-à-vue à la brigade des mœurs, le mercredi 20 juillet 2022. A l’issue de sa présentation au procureur, jeudi 21 juillet 2022, l’homme a été placé en détention.

Les faits remontent au samedi 16 juillet à Akpakpa Dodomè, un quartier du 4e arrondissement de Cotonou, lors d’une soirée de gala de passation de charges d’une organisation.

Le présumé violeur a été investi président de l’un des clubs de l’organisation lors de la soirée.

A l’issue de la soirée aux environs de 5 heures du matin, réveillée par une forte envie d’aller aux toilettes, la jeune femme handicapée se retrouve toute nue dans la chambre de l’homme investi président qui serait également à moitié nu. L’homme habite à Avotrou, un quartier du 1er arrondissement de Cotonou.

Aidé par l’homme, la jeune femme mis ses vêtements. Mais une fois aux toilettes, elle constate des saignements.

La jeune femme informe alors ses amis et d’autres responsables de l’organisation au niveau national qui se sont dépêchés sur les lieux.

L’homme indique qu’il n’a pas touché la jeune femme. Celle-ci porte plainte le dimanche 17 juillet 2022. Le présumé violeur a été arrêté et placé en garde-à-vue à la brigade des mœurs, le mercredi 20 juillet 2022.

Lors de sa présentation au procureur, jeudi 21 juillet 2022, l’homme maintient toujours sa version des faits, il n’a pas touché la jeune fille.

Placé sous mandat de dépôt à l’issue de l’audition, le présumé violeur de la jeune femme handicapée sera jugé le 28 juillet prochain.

M. M.

22 juillet 2022 par ,