Un homme acquitté au bénéfice du doute après 08 ans de détention provisoire

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a acquitté au bénéfice de doute, ce lundi 11 juillet 20222, un homme après 08 ans de détention provisoire. Le mis en cause, un photographe âgé de 44 ans, est accusé par son ex femme de complicité de pratique de charlatanisme et d’enlèvement d’un enfant âgé de 18 mois.



Un homme relaxé au bénéfice de doute ce lundi au tribunal de Cotonou après 08 ans de détention préventive. Accusé par son ex femme de pratique de charlatanisme et de vol enfant de moins de deux ans, le mis en cause est gardé depuis le 17 novembre 2013. A la barre ce matin, il a nié les faits mis à sa charge. Il s’agirait d’un mensonge grotesque de la victime pour lui créer des ennuis.

Selon le récit des faits, le photographe, père de 04 enfants est accusé par la femme d’appartenir à un groupe de criminels et d’avoir participé à l’enlèvement d’un enfant âgé de 18 mois à Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. L’ex épouse accuse également son ex époux de l’avoir conduite à Lokossa chez un tradi-praticien, et de lui avoir administré une potion. Laquelle potion aurait détérioré sa santé. La victime affirme par ailleurs que le photographe aurait ordonné le guérisseur traditionnel de lui faire des scarifications.

L’accusé face à toutes ces accusations, s’est inscrit en faux. C’est un montage pour lui créer des ennuis, a-t-il soutenu.

Faute de certificat médical attestant que des scarifications ont été appliquées sur la peau de la victime, et des nuisances sur la santé que rien ne saurait justifier, le ministère public a émis des doutes sur les accusations portées sur le photographe. Il a ensuite invité la Cour à l’acquitter au bénéfice de doute.

Dans sa sentence, la Cour présidée par le juge Gagladji acquitte le photographe et l’un des coaccusés au bénéfice de doute. Le troisième est relaxé purement et simplement.

F. A. A.

11 juillet 2022 par