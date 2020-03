Un hibou au siège de la CENA

Alors que les partis politiques en lice pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain s’affairaient pour la correction des insuffisances relevées par la Commission électorale nationale autonome (CENA), un oiseau peu ordinaire fait son apparition aux environs de 23 heures. Un hibou en chutant dans la nuit de ce jeudi 26 mars 2020, s’est dirigé vers les militants du PER sous la grande bâche attendant le sort réservé au dossier de leur formation politique. Un homme ayant remarqué l’oiseau lui asséna un coup de pied, le projetant droit devant la salle de réunion de l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin.

Sous le coup, l’oiseau s’est retrouvé sur le dos, sans souffle, synonyme de sa mort. C’est alors que l’homme âgé de la quarantaine environ est allé le récupérer sous le regard admiratif de l’assistance.

Plus tôt dans la journée de ce jeudi 26 mars, renseignent nos sources, un chat bizarre avait été découvert à la CENA.

Ces deux animaux dans l’imaginaire des populations africaines et celles béninoises en particulier, sont vecteurs de mauvais esprits dont les sorciers notamment. Preuve que la bataille pour les prochaines élections, au-delà de l’aspect physique, va prendre une tournure exotérique.

F. A. A.

27 mars 2020 par