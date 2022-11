Un groupe parlementaire change de nom

Plus de groupe parlementaire ‘’Union Progressiste’’ à l’Assemblée nationale. La déclaration officielle de changement de nom a été lue lundi 31 octobre 2022 à l’occasion de la plénière convoquée pour l’adoption du rapport d’activités du président Louis VLAVONOU sur la période du 1er avril au 30 septembre 2022.

Le groupe parlementaire ‘’Union Progressiste’’ change de nom et devient ‘’Union Progressiste le Renouveau’’ (UP le Renouveau). La déclaration officielle de changement de nom a été lue ce lundi 31 octobre 2022 par le député Marcellin AHONOUKOUN. Ce changement de nom selon le député, fait suite aux dernières mutations que l’ex parti Union Progressiste a connues.

A en croire le député, c’est le signe de la vitalité de la démocratie, et surtout la preuve irréfutable que l’avenir de la mission constitutionnelle dévolue aux formations politiques est tributaire de l’adhésion à la dynamique des grands regroupements. « La chaîne des réformes du système partisan auxquelles mon groupe parlementaire a pris part aux côtés de l’ensemble de la représentation nationale a donc enregistré un nouveau maillon, l’Union progressiste le Renouveau. Le cercle de la meilleure politique au Bénin s’est ainsi élargi », a-t-il déclaré.

