Un groupe d’étudiants empêche les cours à l’UAC

Le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le professeur Maxime da Cruz par une note, a interdit les rassemblements de plus de 50 personnes sur les campus de l’Université d’Abomey-Calavi.

Prenant appui sur cette note de l’autorité rectorale, un groupe d’étudiants relevant d’une organisation estudiantine, a fait irruption dans les amphithéâtres ce jeudi 19 mars, pour renvoyer leurs camarades à la maison. Arrivé dans chaque salle, le groupe composé de 10 étudiants munis de cache-nez explique aux étudiants les mesures à adopter pour éviter l’épidémie due au Covid-19.

La meilleure façon d’éviter la maladie selon eux, est de rester à la maison.

Au département de linguistique par exemple, les étudiants n’ont pas été renvoyés mais les cours y sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, selon les informations publiées par Banouto.

Dans d’autres facultés, les enseignants ont boycotté les cours.

Depuis le 16 mars dernier, le Bénin a enregistré 02 cas de Coronavirus. Des mesures ont été prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la maladie dans le pays. Parallèlement aux mesures gouvernementales, des organisations religieuses multiplient les appels et messages de sensibilisation sur les comportements et les règles d’hygiène pour éviter la propagation du Coronavirus.

F. Aubin AHEHEHINNOU

19 mars 2020 par