Un gros porteur se renverse et bloque la circulation à Athiémé

Un gros porteur en partance pour Cotonou s’est renversé dans la nuit du vendredi au samedi 23 mars 2024 à la hauteur du marché de Zounhouè, dans la commune d’Athiémé. Pas de blessé ni de perte en vie humaine, mais la circulation dans les deux sens a été bloquée pendant plusieurs heures.

Voulant éviter un véhicule en panne et en stationnement, un gros porteur se renverse et décharge son contenu sur la chaussée. L’accident de circulation a lieu dans la nuit du vendredi au samedi 23 mars 2024, bloquant la circulation dans les deux sens. Alertés, les éléments de la police républicaine se sont dépêchés sur les lieux pour les constats d’usage. Selon nos sources, une déviation a été créée pour permettre faciliter la circulation des usagers.

Selon le bilan provisoire établi, aucun décès n’a été enregistré. Pas de blessés non plus ; mais les balles de tissu que le camion transportait ont été déversées sur la chaussée.

F. A. A.

23 mars 2024 par ,