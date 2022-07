Un gardien condamné à 12 ans pour avoir tué un présumé voleur

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné, ce lundi 25 juillet 2022, un agent de sécurité à une peine de 12 ans de prison. Le mis en cause est poursuivi pour le meurtre d’un présumé voleur de noix dans une palmeraie à Zè, dans le département de l’Atlantique.



Recruté pour assurer la surveillance d’une palmeraie, T. Arnaud fait usage d’une arme de fabrication artisanale et tue un présumé voleur dans la soirée du 23 février 2010 à Zè. A la barre ce lundi, il a reconnu les faits après les avoir nié lors des enquêtes préliminaires. L’accusé affirme que l’arme lui avait été remise par ses employeurs avec pour ordre, de tirer sur tout voleur surpris dans la palmeraie. Une déclaration que les responsables de la coopérative ont rejetée au moments de l’enquête préliminaire. Pour ces derniers, nul ne lui a donné l’ordre de tirer sur les voleurs. L’accusé selon le récit fait par le président de Céans, a varié dans ses déclarations avant de reconnaître les faits ce lundi, jour du procès.

Dans ses réquisitions, le ministère public demande à la Cour de requalifier les faits, et de condamner l’accusé pour meurtre, et un autre pour tentative de vol. Il demande à la Cour d’acquitter les autres accusés au bénéfice de doute, ceci, en raison du flou qui entoure la provenance de l’arme.

Le tribunal dans son délibéré accède à la demande du ministère public, et condamne l’accusé à 12 ans de prison. Son coaccusé est condamné à 24 mois assortis de sursis. Les autres accusés, responsables de la palmeraie pour la plupart, ont été acquittés au bénéfice de doute. Ils avaient bénéficié après leur arrestation d’une liberté provisoire. 06 personnes ont été poursuivies dans cette affaire.

