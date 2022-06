Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance organise les mardi 21 et mercredi 22 Juin à l’hôtel Golden Tulip, Le Diplomate de Cotonou, un forum bilan de la campagne " Tolérance Zéro au mariage des enfants".

Le gouvernement béninois à travers le ministère des Affaires Sociales poursuit ses actions en faveur de la protection des enfants. Les acteurs de la chaîne de protection des enfants au Bénin se réunissent les 21 et 22 juin à l’hôtel Golden Tulip pour faire le point dans ce domaine. Ils vont analyser les résultats et définir de nouvelles orientations.

Le forum-bilan de la campagne " Tolérance Zéro au mariage des enfants’’ est organisé en marge des manifestations officielles de la Journée de l’Enfant Africain.

Sur initiative du Ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, des experts s’activent pour relire le code de l’enfant en République du Bénin. Le but est de l’adapter aux récentes lois votées en faveur des femmes, de la santé sexuelle et de la reproduction ainsi que du code des personnes et de la famille.

A.Ayosso

21 juin 2022