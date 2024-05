Axel Merryl en concert au Casino de Paris

L’artiste béninois Axel Merryl sera en concert au Casino de Paris (France) le 13 juin 2024.

Le jeune artiste béninois Axel Merryl se produit sur scène à Paris. L’évènement est programmé pour jeudi 13 juin à partir de 20 heures, dans la salle mythique parisienne, Casino de Paris. Plus de 2000 personnes sont attendues à ce concert. Axel Merryl promet un show exceptionnel à ses fans.

De la comédie à la musique, Axel Merryl fait parler de lui sur la scène musicale nationale et internationale depuis l’exploit de sa chanson "Kimi", sorti en 2023. Il a enchainé plusieurs sons et collaborations à succès tels que : Célibataire, Embrasser la mariée ; La souris danse, Rosalinda. Axel Merryl évolue sur le label Chakala Musik. Sur TikTok, le jeune talent a plus de 5,6 millions d’abonnés, 2,7 millions sur Facebook et 1,3 millions sur Instagram.

