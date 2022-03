Un forgeron arrêté avec 1kg de chanvre indien

À Houègbo dans le département de l’Atlantique, un forgeron a été interpellé dans un restaurant, vendredi 18 mars 2022, pour détention et commercialisation de chanvre indien.

Un forgeron a été retrouvé dans un restaurant à proximité du commissariat de Houègbo avec 1kg de chanvre indien dans son sac à dos. La police a effectué une descente sur les lieux vendredi 18 mars 2022. Le chanvre indien a été découvert après une fouille sur le forgeron. Interpellé par la police, le forgeron passe aux aveux. Le forgeron a confié qu’il s’approvisionne en chanvre indien à Zongo, un quartier de Cotonou. Le trafiquant présumé a avoué qu’il consomme le produit prohibé. Arrêté pour détention et commercialisation de chanvre indien, le forgeron a été mis à la disposition de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des précurseurs (Ocertid) pour la suite de la procédure judiciaire.

M. M.

19 mars 2022 par