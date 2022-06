Un faux proche du Procureur condamné à 5 ans de prison

Un homme a été condamné à 5 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d’amende par la CRIET le mardi 21 juin 2022.

L’homme condamné ce mardi par la CRIET a promis à une dame la remise en liberté de son fils en prison pour cybercriminalité. Il a même donné la garantie que le prévenu ne serait pas condamné et ce, moyennant le paiement d’une somme de 700.000 FCFA. Il faisait croire à la dame qu’il était un proche du procureur spécial près la CRIET.

La mère du cybercriminel présumé a payé l’argent exigé mais son fils a été condamné.

Poursuivi pour usurpation de titre et escroquerie, le faux proche du procureur de la juridiction spéciale a été arrêté et déposé en prison en mai dernier.

A l’issue du procès, mardi 21 juin 2022, il a été condamné à 5 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d’amende.

Son complice a écopé de 5 ans de prison dont 3 fermes et un million d’amende.

M. M.

