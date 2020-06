Le gardien du cimetière et son complice en prison

Poursuivis pour trafic d’ossements humains et profanation de tombe, deux individus séjournent depuis lundi 22 juin 2020 à la prison civile de Parakou.

Selon Frissons Radio, il s’agit d’un faux marabout et du gardien du cimetière chrétien de la ville de Parakou. Le faux marabout a été arrêté la semaine dernière à son domicile par le commissaire du 2è arrondissement de la ville. La perquisition a permis de retrouver des faux billets de banque en coupure de dix mille de FCFA, 13 talismans, des ossements humains répartis dont 10 os longs, 6 plats, 6 courts et 2 couteaux.

Après interrogatoire, le faux marabout a dénoncé son complice qui n’est autre que le gardien du cimetière. Ils ont été présentés ce lundi au juge d’instruction et placés sous mandat de dépôt.

A.A.A

23 juin 2020 par