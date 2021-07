Un faux maire de Bohicon et d’Abomey-Calavi arrêté

Un cybercriminel âgé de 28 ans se faisant passer pour les maires de Bohicon, Rufino d’Almeida, et d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, a été arrêté le 09 juillet 2021 à Porto-Novo. Il sera présenté à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) dans les prochains jours.

Recherché depuis six mois, un cybercriminel usurpateur de titres de personnalités a été arrêté à Porto-Novo. Le jeune bachelier de 28 ans de nationalité béninoise a créé deux comptes Facebook au nom des maires de Bohicon, Rufino d’Alméida et d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou. Dans ses publications, il annonce des projets de jumelage avec des communes en Europe et demande aux personnes intéressées par le voyage de payer une somme de 17.500 FCFA. L’argent est à remettre à un inspecteur en service à l’immigration. Plusieurs personnes se sont fait escroquer par le jeune cybercriminel.

Mais il a fini par tomber aux mains des agents Office Central de Répression de la Cybercriminalité (Ocrc) le 09 juillet dernier après six mois d’enquête, informe Frissons radio.

Le présumé cybercriminel sera présenté à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) dans les prochains jours.

M. M.

16 juillet 2021 par