Un faux courtier en assurance gardé à la BEF

Un courtier en assurance non agréée est arrêté et sera présenté à la justice dans les prochains jours. Le faussaire a été auditionné à la Brigade Economique et Financière (Bef) lundi 2 août 2021.

E. D. est le responsable d’une société sans agrément et spécialisée en courtage, conseils et formations en assurance. Il opère en tant que courtier sous un agrément falsifié sous la signature du Ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni.

Le faux courtier a réussi à tromper la vigilance de plusieurs structures qui lui ont donné mandat pour la gestion de leur portefeuille.

Mais la supercherie a été découverte par la Direction des assurances sous tutelle de la Direction Générale du Secteur Financier. Des agents se sont portés sur les lieux d’exercice de sa profession illégale au quartier Gbédjromédé à Cotonou. Selon les aveux du faux courtier, la société de courtage, conseils et formations en assurance a été montée grâce à un agrément délivré par le ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances à une autre structure.

La justice s’est saisie du dossier et une enquête est ouverte.

Le présumé faux courtier sera poursuivi pour exercice illégal et usage de faux.

Cette affaire appelle les structures d’assurance à consulter la liste officielle des courtiers rendue publique chaque année par la Direction des assurances du Ministère de l’Economie et des Finances.

