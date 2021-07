Un faux agent secret de la Présidence arrêté

Un individu se faisant passer pour un agent des renseignements de la Présidence du Bénin est aux mains des agents de la police républicaine pour une affaire d’escroquerie des acquéreurs de parcelles. Il sera présenté au procureur.

Un faux agent des renseignements de la Présidence opérant à travers les réseaux sociaux a été arrêté par les agents de police de Djèrègbé . Le faux agent secret s’infiltre dans les groupes Whatsapp de soutien au président de la République pour gagner la confiance de ses victimes.

« On ne se connaissait pas. On s’est rencontré sur un forum nommé ‘’Patrice Talon ou rien’’ (…). C’est lui qui anime souvent le forum. Il a dit qu’il travaille au palais, qu’il est agent des renseignements du palais, précisément du président Talon », a indiqué l’une des victimes du faux agent des renseignements.

La victime évalue à plus de trois cent mille (300 000) francs CFA les fonds qu’ils lui ont été extorqués.

Japhet, une autre victime du faux agent confie avoir versé environ cinq cent mille (500 000) francs CFA.

Le faux agent a été arrêté suite à des plaintes. Il sera présenté dans les prochains jours au procureur.

M. M.

14 juillet 2021 par